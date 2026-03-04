A Madonnella una discarica per strada | Mobili e arredo bagno lì da una settimana

A Madonnella, nel quartiere di Bari, una discarica a cielo aperto si è formata lungo viale Traiano e via Guarnieri. Da una settimana sono presenti un mobile da arredo bagno, una damigiana e altri oggetti, insieme a vari rifiuti, tutti abbandonati lungo la strada. La presenza di questi materiali crea una situazione di degrado visibile nel quartiere.

La denuncia dei residenti: "Situazione insostenibile su viale Traiano". La richiesta d'intervento per ripulire l'area Un mobile da arredo bagno, ma anche una damigiana e altre suppellettili, assieme a diversi rifiuti: il tutto gettato per strada, all'altezza di viale Traiano e via Guarnieri, nel quartiere Madonnella di Bari. A segnalare la "discarica" sono stati alcuni cittadini esasperati dal degrado. La situazione va avanti così da una settimana. A incuriosire i residenti c'è il mobile che è stato trasformato in un 'cassonetto' improvvisato, dove hanno gettato altri rifiuti. Gli abitanti della zona chiedono interventi al più presto.