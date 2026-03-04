A Faenza tutto pronto | torna ’Sorelle Festival’

A Faenza è tutto pronto per la ripresa di ’Sorelle Festival’, un evento che durerà un mese e coinvolge diverse attività culturali. Durante questo periodo si svolgeranno mostre, talk, laboratori e performance. La manifestazione rappresenta un’occasione per vivere un calendario ricco di iniziative dedicate all’arte e alla cultura. L’organizzazione annuncia il ritorno di questa iniziativa con varie proposte per il pubblico.

Un mese di "occupazione culturale" che si declina in mostre, talk, laboratori, e performance. Torna per tutto il mese di marzo il Sorelle Festival, settima edizione della rassegna promossa dalla associazione Fatti d'Arte, che si terrà su più sedi, da Faenza a Gambettola, passando per Riolo Terme, Lugo e Fusignano. Il tema di quest'anno si intitola ' Dive ' che, come riferito dall'associazione presieduta da Veronica Bassani "attraversa il sacro e il profano, il pop e il militante, la seduzione e la dissidenza. Le "dive" del festival non sono icone addomesticate, ma figure potenti e spesso scomode: artiste, attiviste, pensatrici, "sorelle" di ieri e di oggi.