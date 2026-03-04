A Dubai non mi vedrete mai

Un patriota ha dichiarato che non si recherà mai a Dubai e che nessuno dovrà preoccuparsi di organizzarle un viaggio per portarla via. Ha spiegato di aver rifiutato un invito a cena perché il ristorante si chiamava Casablanca. La sua posizione è ferma e senza intenzione di cambiare idea.

Non dovrete mai organizzare voli per portarmi in salvo. Sono orgoglioso di aver letto Petrarca: “Dall’Arabia io non credo ci sia venuto mai nulla di buono” , non dovrete mai organizzare voli per portarmi in salvo. Io sono un patriota vero e l’altra sera ho rifiutato un invito a cena perché il ristorante si chiamava Casablanca. Marocco vade retro. Che poi questo locale pare faccia cucina italiana ma i nomi sono premonizioni. Per dire, in Sicilia visiterei volentieri Modica, Noto, Ragusa, Siracusa, e non Marsala: Marsa Allah, porto di Allah. A meno che non le restituiscano il nome precedente l’invasione maomettana ossia il nome romano, Lilibeo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

