A Dubai non mi vedrete mai

Un patriota ha dichiarato che non si recherà mai a Dubai e che nessuno dovrà preoccuparsi di organizzarle un viaggio per portarla via. Ha spiegato di aver rifiutato un invito a cena perché il ristorante si chiamava Casablanca. La sua posizione è ferma e senza intenzione di cambiare idea.

Non dovrete mai organizzare voli per portarmi in salvo. Sono orgoglioso di aver letto Petrarca: “Dall’Arabia io non credo ci sia venuto mai nulla di buono” , non dovrete mai organizzare voli per portarmi in salvo. Io sono un patriota vero e l’altra sera ho rifiutato un invito a cena perché il ristorante si chiamava Casablanca. Marocco vade retro. Che poi questo locale pare faccia cucina italiana ma i nomi sono premonizioni. Per dire, in Sicilia visiterei volentieri Modica, Noto, Ragusa, Siracusa, e non Marsala: Marsa Allah, porto di Allah. A meno che non le restituiscano il nome precedente l’invasione maomettana ossia il nome romano, Lilibeo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Dubai non mi vedrete mai Brignone: “Se non miglioro difficilmente mi vedrete l’anno prossimo”Federica Brignone non è particolarmente ottimista sul suo futuro agonistico, nonostante i due ori vinti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi anche: CAN YAMAN: DOPO SANREMO MI VEDRETE IN TANTE SERIE, SANDOKAN COMPRESO A DUBAI PUOI VEDERE COME SARÀ IL MONDO NEL 2071 Contenuti utili per approfondire A Dubai non mi vedrete mai Discussioni sull' argomento Sci, Brignone: Se non miglioro difficilmente mi vedrete l'anno prossimo; I tormenti di Brignone: Se la gamba non migliora nel 2027 non mi vedrete. Ma ora vuole le Finals; SMS anonimo in Iran avverte: Trump è un uomo d’azione, vedrete. Cresce la tensione con Occidente; Brignone: Non deve essere una tortura sciare. Se non miglioro l’anno prossimo non mi vedrete. Studenti bloccati a Dubai tornano in Italia, l'applauso a Malpensa x.com Attimi di panico in un ristorante di Dubai, dove alcuni turisti sono scappati terrorizzati dopo aver scambiato il boato del cannone dell’iftar (che tradizionalmente annuncia la fine del digiuno durante il Ramadan) per l’esplosione di un attacco missilistico. facebook