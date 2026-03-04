A Città della Scienza un weekend di SensAzioni per scoprire come percepiamo il mondo

A Città della Scienza a Napoli, il fine settimana del 7 e 8 marzo 2026, sarà dedicato a un evento chiamato “SensAzioni”. Durante questi due giorni, i visitatori potranno partecipare a diverse attività e esposizioni che esplorano il modo in cui percepiamo il mondo attraverso i nostri sensi e le percezioni. L’obiettivo è capire meglio come funzionano i sensi e in che modo influenzano le nostre esperienze quotidiane.

Il weekend del 7 e 8 marzo 2026, Città della Scienza a Napoli apre le sue porte per un viaggio emozionante alla scoperta di Sensi e Percezioni, un tema che ci tocca da vicino e che ci spinge a chiederci quanto possiamo davvero fidarci di ciò che sentiamo. Sarà un fine settimana dinamico e.