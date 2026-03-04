A che ora parte Sofia Goggia oggi prima prova discesa Val di Fassa 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi alle 11, si svolge la prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dieci atlete italiane sono iscritte, tra cui Sofia Goggia, che parte con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Saranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: mercoledì 4 marzo l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 59 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Sofia Goggia, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 12. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:16:45. 11.00 Prima prova cronometrata discesa femminile Val di Fassa (Italia) – Nessuna copertura tv Sofia Goggia, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

