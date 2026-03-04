A Bussolengo lo spettacolo Anita – Giocolerie da bagno

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Si conclude con uno spettacolo brillante e tutto al femminile la stagione teatrale 20252026 di Bussolengo: venerdì 6 marzo alle ore 21 andrà in scena Anita – Giocolerie da bagno, produzione della milanese PEM Habitat Teatrali, ultimo appuntamento di un cartellone che ha registrato un’altissima affluenza di pubblico e una partecipazione calorosa e costante da parte della comunità. Una stagione particolarmente significativa, che ha segnato un deciso salto di qualità nell’offerta culturale, raccogliendo entusiasmo e riscontri molto positivi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Chi ha colpito lo studente morto in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casaZouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia.

