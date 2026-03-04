A Bergamo, nel giro di poche settimane, la Polizia locale ha eseguito due arresti per spaccio di crack. L’ultima operazione si è conclusa con l’arresto di due persone coinvolte nella diffusione della droga in città. La vicenda evidenzia un aumento delle attività di spaccio nel centro urbano. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle indagini o sui soggetti coinvolti.

Bergamo, 4 marzo 2026 – Ancora un arresto in città per spaccio di crack, che si sta diffondendo. Lo testimonia il secondo arresto in poche settimane da parte della Polizia locale di Bergamo. Martedì gli agenti hanno fermato due persone nelle vicinanze di via San Giorgio. Durante un servizio di osservazione, hanno notato movimenti sospetti tra alcuni soggetti appartati nel parcheggio dietro l’albergo. Gli agenti hanno documentato una presunta cessione di sostanza stupefacente: una donna consegnava un involucro a un uomo, che lo cedeva immediatamente a un acquirente in cambio di denaro contante. L’acquirente è stato fermato poco dopo e trovato in possesso della dose di crack appena acquistata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Bergamo si diffonde lo spaccio di crack: altri due arresti

Leggi anche: Bergamo, spaccio di crack in centro: sequestrate oltre 300 dosi. Due arresti

Leggi anche: Spaccio di crack in centro a Bergamo, due arresti: sequestrate oltre 300 dosi

Contenuti e approfondimenti su A Bergamo si diffonde lo spaccio di....

Discussioni sull' argomento Accademia Carrara, inaugurata la mostra sui Tarocchi. Il Mazzo Colleoni si ricompone per la prima volta dopo un secolo; Una bimba è stata rapita, audio scatena il panico su gruppi e social. Ma la notizia è falsa; Tentati rapimenti di bambini sul territorio? No! La bufala dilaga.

Bergamo, gli allenamenti per gli over 65: restare in forma (e socializzare)L'iniziativa del Cus dell'Università, insieme ad altri enti pubblici, per mantenere attiva una fascia di popolazione sempre più ampia ... bergamo.corriere.it

Tre arresti in flagranza a Bergamo. Solo poche settimane fa rinvenute altre 300 dosi in centro facebook

La logistica è il motore che fa correre l’industria bergamasca. Il nuovo redpaper di Skille è in edicola con L’Eco di Bergamo x.com