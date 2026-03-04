A 14 | a fuoco un mezzo pesante tra Vasto e Termoli

Alle prime luci del mattino di mercoledì 4 marzo, sull'autostrada A14 tra Vasto Sud e Petacciato, un autoarticolato che trasportava materiale isolante è andato a fuoco. L’incendio ha coinvolto un mezzo pesante tra le due località, causando fumo e possibili disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Complesso intervento dei vigili del fuoco alle prime ore del mattino per domare l'incendio che ha distrutto un autoarticolato che trasportava materiale isolante Fiamme sull'autostrada A14 alle prime ore del mattino di mercoledì 4 marzo, tra Vasto Sud e Petacciato dove un autoarticolato che trasportava materiale isolante ha preso fuoco. I pompieri, come si legge su Adnkronos, sono intervenuti anche con autoprotettori per le vie respiratorie e hanno dovuto utilizzare anche liquido schiumogeno per domare le fiamme. Da accertare le cause del rogo che hanno distrutto completamente il mezzo pesante. Sul posto anche la polizia. Il tratto autostradale è stato riaperto poco dopo le 7.