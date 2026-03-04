A 100 giorni dal fischio d' inizio vacilla il Mondiale di calcio

A cento giorni dal calcio mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti, le squadre si preparano alle sfide che li attendono. Nel frattempo, a venti giorni dalla finale in Qatar, si stanno definendo gli ultimi dettagli e le strategie dei team partecipanti. La competizione si avvicina rapidamente, creando trepidazione tra tifosi e addetti ai lavori.

Cento giorni al mondiale di calcio in Canada, Messico e Usa, venti giorni alla finalissima tra Argentina e Spagna in Qatar. Un mese al Gran premio di F1 in Bahrein. Posticipate le partite di euroleague di pallacanestro con le squadre israeliane e di Dubai. Date sensibili, lo sport ha smesso di vivere sull'isola del privilegio, dinanzi alla guerra non si può più fingere con la retorica della pace, i morti, i missili, le bombe mettono da parte sfide, calendario agonistico, pronostici. Su tutto, il mondiale di football, l'Iran potrebbe rinunciare o essere costretto a partecipare, la nazionale è iscritta nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, dovrebbe giocare a Los Angeles e a Seattle, ovviamente senza tifosi ai quali sarà vietato il visto e in un ambiente sicuramente temibile non soltanto per il mondo calcistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Medio Oriente in fiamme, la probabile assenza dell’Iran e il tema sicurezza: la situazione a 100 giorni dal Mondiale di TrumpMedio Oriente in fiamme, con l’Iran bombardato da aerei israeliani e americani quando mancano cento giorni al mondiale (11 giugno-19 luglio), mentre...

Il Medio Oriente in fiamme, la probabile assenza dell’Iran e il tema sicurezza: la situazione a 100 giorni dal Mondiale di TrumpA 100 giorni dal Mondiale, la guerra in Medio Oriente preoccupa: sicurezza a rischio e dubbi sulla partecipazione dell'Iran ... ilfattoquotidiano.it

Guerre, polemiche e proteste: 100 giorni al Mondiale più controverso di sempreL'11 giugno a Città del Messico prenderà il via il Mondiale di calcio. Nonostante gli sforzi della Fifa, sarà un'edizione profondamente segnata dal quadro geopolitico internazionale e dalle polemiche ... panorama.it

