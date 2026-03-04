8 marzo | Frida e Marilyn a Lucca biglietto a soli 5 euro

Domenica 8 marzo, a Lucca, presso Palazzo Guinigi, si svolge un evento dedicato alle donne con l’ingresso al costo di cinque euro. Due figure iconiche, Frida e Marilyn, sono protagoniste di questa giornata speciale, che trasforma il palazzo in un punto di incontro e celebrazione femminile. L’evento è rivolto a tutte le donne e si svolge nel rispetto della ricorrenza dell’8 marzo.

Domenica 8 marzo, Palazzo Guinigi a Lucca si trasforma in un luogo di celebrazione femminile con un’offerta economica dedicata alle donne. Il biglietto d’ingresso alla mostra Frida e Marilyn – Vite parallele scende da 12 euro a soli 5 euro per l’intera giornata festiva. Questa iniziativa speciale permette di accedere al percorso espositivo che raccoglie oltre 100 opere e fotografie storiche. L’obiettivo è onorare due icone del Novecento attraverso uno sconto simbolico riservato esclusivamente alle visitatrici nel giorno della Festa della Donna. Due destini, una sola cornice storica. Il cuore dell’esposizione risiede nel confronto tra la pittrice messicana e la diva hollywoodiana, due figure separate dalla geografia ma unite da una fragilità umana profonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frida e Marilyn. Foto e opere a Palazzo GuinigiIl Comune di Lucca patrocina, promuove e ospita la mostra “Frida e Marilyn – vite parallele”, allestita nella suggestiva location Palazzo Guinigi...

