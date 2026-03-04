8 marzo di teatro e degustazioni a Bertinoro in scena lo spettacolo Enciclopedia della donna perfetta

Il teatro Novelli di Bertinoro ospiterà domenica 8 marzo lo spettacolo “Enciclopedia della donna perfetta” in occasione delle celebrazioni per la Festa della donna. La giornata prevede anche degustazioni e un cambio di programma rispetto alle date precedenti, con nuovi orari per l’evento. L’appuntamento si svolgerà con un mix di rappresentazioni teatrali e momenti enogastronomici dedicati al pubblico.

Cambio di scaletta e nuovi orari per l’appuntamento di domenica 8 marzo con “I Pomeriggi del Bicchiere”, al teatro Novelli di Bertinoro. Si comincia alle ore 16.15 con la degustazione di prodotti del territorio, a cura del Comitato manifestazioni e gemellaggi, e dei vini della cantina Villa Trentola. A seguire, alle ore 17, prenderà il via lo spettacolo “Enciclopedia della donna perfetta”, scritto e diretto da Stefania Carlesso, che è anche interprete insieme a Evarossella Biolo. In apertura previsti gli interventi dell’assessora regionale alle Pari opportunità Gessica Allegni, di Silvia Suzzi e di Martina Rubechini, rispettivamente psicologa e operatrice del Centro donna di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A teatro un nuovo viaggio multisensoriale, in scena lo "Spettacolo senza senso" della compagnia GanimedeLa rassegna di teatro contemporaneo di Theatro APS Cesena, Michro, prosegue con un appuntamento che invita il pubblico a sospendere lo sguardo per...

A teatro arrivano in scena gli infermieri con lo spettacolo "Le stagioni della cura"Nato dalla collaborazione con la compagnia Il Sicomoro e accreditato ECM per i professionisti, lo spettacolo non è più solo un semplice momento di...

Aggiornamenti e notizie su Enciclopedia della.

Temi più discussi: Bertinoro celebra l’8 marzo con Enciclopedia della donna perfetta; Se la vita è una sala d’aspetto in cui l’umanità chiede di entrare; Forlì celebra l'8 marzo con un mese di eventi tra cultura, diritti e memoria; Breve enciclopedia delle porte.

Bertinoro celebra l’8 marzo con Enciclopedia della donna perfettaSarà uno spettacolo al femminile, tra sorriso e consapevolezza, a caratterizzare l’appuntamento dell’8 marzo con la rassegna I Pomeriggi del Bicchiere a Bertinoro. Domenica alle ore 15.30, al Teatro ... forli24ore.it

L’8 marzo al Teatro della Fortuna: le donne suonano le donneDomenica 8 marzo alle 21 il Teatro della Fortuna dedica la Giornata internazionale della donna alla musica delle compositrici del Novecento. Protagonista Orchestra Olimpia con Roberta Pandolfi al pian ... msn.com

#PIANOCULTURE: Per un'enciclopedia della cultura pianistica: da Bach a Vacchi I PreAscolti di Pianoforte in Ateneo, 2 marzo 2026 A proposito del programma del concerto di Pietro de Maria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Magna, giovedì 5 marz x.com

Tra i 3000 lemmi raccolti dall'Enciclopedia della Musica Contemporanea Treccani, anche la voce dedicata al gruppo pop rock italiano, fra i più longevi nella penisola facebook