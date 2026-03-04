8 marzo a Torino | tutti gli eventi in programma e la Mole si illumina di viola

Il 8 marzo a Torino si svolgono numerosi eventi in ricordo della Giornata Internazionale della Donna, con appuntamenti che coinvolgono varie location in città. La Mole Antonelliana si illumina di viola, simbolo della giornata. La città ha organizzato un calendario di iniziative che si propongono di coinvolgere la comunità in attività pubbliche e culturali, sottolineando l'importanza di questa ricorrenza.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Torino ha messo a punto un calendario diffuso di appuntamenti che non si limita alla celebrazione, ma punta a trasformarsi in un’azione collettiva contro ogni discriminazione. Al centro della ricorrenza, quest'anno, c'è un anniversario storico: gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia (1946–2026). L’appuntamento principale, un incontro pubblico dal titolo “Democrazia, sostantivo femminile”, si terrà venerdì 6 marzo alle ore 9.30 presso l’Auditorium del Polo del ‘900 (Palazzo San Daniele, via del Carmine 14). Sarà un momento di riflessione sulla lunga strada percorsa dal suffragio universale a oggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La Fiamma Olimpica illumina Bormio, sede ufficiale delle gare di sci: tutti gli eventi in programma sabato 31 gennaio 2026Bormio, 30 gennaio 2026 – Per Bormio, il 31 gennaio rappresenta non solo una tappa del Viaggio della Fiamma, ma anche un momento di avvicinamento...

Programma di Art City 2026: Bologna si illumina con oltre 300 eventi tra arte e stuporeBologna, 27 gennaio 2026 – Art City 2026, che torna ad animare con la creatività la nostra città dal 5 all’8 febbraio, in concomitanza con Arte...

Una raccolta di contenuti su 8 marzo a Torino tutti gli eventi in....

Temi più discussi: Cosa fare a Torino questa settimana? Gli eventi dal 2 all’8 Marzo 2026; Ecco tutte le sagre di Marzo 2026 a Torino e in Piemonte; Weekend 7-8 marzo in Piemonte: dove festeggiare tra sagre storiche, fieri del cioccolato e borghi tinti di rosa; Guarda le luci amore mio 2 – 8 mar 26.

Torino celebra l’8 marzo: 80 anni dal voto alle donne e Mole illuminata di violaAl Polo del ’900 l’incontro Democrazia, sostantivo femminile. 1946-2026, mentre la città rilancia l’impegno per le pari opportunità ... giornalelavoce.it

Renato Zero a Torino: doppio show all'Inalpi Arena, oltre tre ore di musica e spettacoloIl conto alla rovescia è agli sgoccioli: Torino si prepara ad accogliere Renato Zero. Dopo lo strepitoso debutto romano e i sold out di Firenze, il viaggio dell’ORAZERO IN TOUR fa tappa sotto la Mole ... torinotoday.it

Torino, infermiere a processo per violenza sessuale su oss. I colleghi in tribunale: “Era molto aggressivo. Anche noi avevamo paura”: “Noi siamo timorosi, avevamo paura di ritorsioni per essere stati convocati in tribunale. Lui è sempre molto aggressivo e urla. facebook

Il giallo del patrimonio di Pinuccia, tre condanne a Torino. Donna di 71 morta lasciando patrimonio di 6 milioni #ANSA x.com