8 Marzo | a Novara lo spettacolo Lisistrata Colei che scioglie gli eserciti

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, al Teatro Mp di viale Giulio Cesare a Novara si terrà lo spettacolo

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, al Teatro Mp di viale Giulio Cesare a Novara va in scena, alle 17, lo spettacolo de LaRibalta "Lisistrata. Colei che scioglie gli eserciti". Aristofane mette in scena lo sciopero del sesso, attuato dalle donne elleniche su istigazione di Lisistrata, perché gli uomini mettano fine all'ormai ventennale guerra del Peloponneso che tanti lutti e miserie ha provocato. Gli effetti dell'astinenza prolungata sono devastanti e nel giro di poco tempo gli uomini sono costretti a capitolare. Lo spettacolo si snoda tra racconto della vicenda e dinamiche comiche esaltanti alle quali i giovani attori de LaRibalta ci hanno ormai abituati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

A Novara Elio torna sul palco del Coccia con lo spettacolo "Quando un musicista ride"Sabato 7 febbraio, alle 21, e domenica 8, alle 16, Elio torna sul palco del Teatro Coccia di Novara con lo spettacolo "Quando un musicista ride".

Giuseppe Cruciani arriva a Novara: al Coccia lo spettacolo "Via Crux - Ci siamo rotti il caxxo"Giuseppe Cruciani, direttamente dai microfoni della Zanzara, arriva al Teatro Coccia di Novara venerdì 27 febbraio, alle 21, con il suo spettacolo...

Contenuti utili per approfondire 8 Marzo a Novara lo spettacolo....

Discussioni sull' argomento A Novara torna la Fiera di marzo: centinaia di bancarelle nelle vie del centro; Giornata della donna; Ecco tutte le sagre di Marzo 2026 a Torino e in Piemonte; Voci di donne in tour per celebrare l’8 marzo: 3 incontri di CNA Impresa Donna Piemonte Nord.

Novara, la Fiera di marzo cambia percorso: stand dall’Allea a largo BelliniNovara si prepara ad accogliere la tradizionale Fiera di marzo, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo. Quest’anno, però, l’appuntamento porta con sé una novità che cambierà la fisionomia del weeken ... lavocedinovara.com

INGV - OSSERVATORIO ETNEO: Comunicato di FINE Sciame Sismico (4 marzo 2026). In riferimento alla fenomenologia sismica segnalata con i Comunicati "sciame sismico" precedenti, emessi in data odierna, si comunica che nelle ultime ore sono avvenuti facebook

«Uomini che amano le donne»: a Bari l’8 marzo dedicato alla responsabilità maschile contro la violenza - News x.com