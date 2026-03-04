7 ore e 18 minuti | il sonno che blocca il diabete

Uno studio ha analizzato i dati di oltre ventimila persone, evidenziando che sette ore e diciotto minuti di sonno rappresentano il tempo ideale per mantenere sotto controllo il metabolismo del glucosio. La ricerca sottolinea come il riposo notturno possa influenzare la prevenzione del diabete, dimostrando che il sonno non sia semplicemente un momento di relax, ma una componente importante per la salute metabolica.

Il sonno non è un lusso, ma una medicina preventiva contro il diabete. Uno studio su oltre ventimila persone ha identificato una durata ottimale di riposo notturno per proteggere il metabolismo del glucosio. I dati indicano che sette ore e diciotto minuti rappresentano la soglia ideale per mantenere un corretto smaltimento della glicemia. Tuttavia, recuperare troppe ore nel fine settimana può paradossalmente aumentare i rischi metabolici se si dorme già a sufficienza durante la settimana lavorativa. L’equilibrio fragile tra riposo settimanale e recupero festivo. La ricerca pubblicata sulla rivista open access Bmj Open Diabetes Research & Care ha analizzato come il tempo trascorso sotto le coperte influenzi direttamente la resistenza all’insulina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stress e sonno: la routine serale come cura del benessere psicofisico in soli 10 minuti.Caltanissetta e non solo: sempre più italiani cercano un rifugio nella quotidianità, un breve spazio di cura personale per contrastare lo stress e...

Bye bye dolori cervicali con il cuscino che migliora anche il sonno. I 5 modelli più venduti che risolvono il problemaSvegliarsi con il collo rigido, mal di testa o un senso di pesantezza sulle spalle non è il modo migliore per iniziare la giornata.

Burn Belly Fat While Sleeping WITHOUT Exercise and Supplements - Dr Jason Fung

