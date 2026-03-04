60 anni e non sentirli | lo Smoking di Saint Laurent chiude la sfilata A I 2026

Lo Smoking di Saint Laurent ha chiuso la sfilata AutunnoInverno 2026, celebrando i 60 anni dal suo debutto. La collezione ha riproposto pezzi iconici e rielaborato i classici del marchio, mantenendo al centro l’eleganza senza tempo. La passerella ha visto protagonisti abiti che richiamano lo stile raffinato e deciso che ha segnato la storia della moda di Saint Laurent.

Sessant'anni esatti ci separano dal momento cui un giovane Yves forgiò l'arma di seduzione più letale del Ventesimo secolo. Lo storico Le Smoking riappare in scena a chiusura dello show non come una stanca reliquia museale, ma come un predatore notturno risvegliato da un lungo letargo. Sessant'anni in smoking. Vaccarello lo spoglia della consueta aggressività e gli cuce addosso una nonchalance sublime, un'alzata di spalle quasi sprezzante che vale mille manifesti teorici. Il tuxedo celebra il suo compleanno riconquistando il trono indiscusso della notte parigina, mentre le luci della Ville Lumière accarezzano il set. La Tour Eiffel lampeggia sullo sfondo come un faro per naviganti persi nell'oceano della noia borghese, ma Anthony Vaccarello non concede sconti alla sterile malinconia.