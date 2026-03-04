5 morti sospetti le telecamere delle tv nazionali nel Forlivese L' indagato | Sono innocente

Nel Forlivese, le telecamere delle emittenti nazionali sono presenti per seguire il caso di un operatore della Croce Rossa di 27 anni, indagato dalla Procura di Forlì per la morte di cinque anziani. Gli episodi sono avvenuti tra febbraio e l'estate del 2025 a bordo di ambulanze e l'indagato ha dichiarato di essere innocente.

Secondo il quadro accusatorio, i decessi, tutti riguardanti persone anziane, sarebbero avvenuti alla presenza del medesimo operatore sui mezzi di soccorso durante o poco dopo trasporti secondari La ‘Vita in diretta’, la trasmissione di Rai Uno condotta tutti i pomeriggi da Alberto Matano, si è messa in contatto con l'indagato, attualmente non in servizio, difeso dall'avvocatessa Gloria Parigi. “Abbiamo immediatamente collaborato con la Procura per fornire i documenti per dichiararmi estraneo ai fatti. Io più di dichiararmi innocente non ho altro da dire”. La giornalista Caterina Varnello ha svolto una serie di interviste nel paese dove vive il 27enne, con un quadro di incredulità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, erano già in condizioni criticheL'autista dell'ambulanza in cui sono morti cinque anziani a Forlì nega le accuse e sottolinea che tutti i pazienti deceduti erano malati terminali ... virgilio.it

Forlì, 5 morti in ambulanza: autista indagato per omicidi premeditati con sostanze letaliScopri i dettagli dell'inchiesta su presunti omicidi in ambulanza. Indagini su morti sospette di pazienti anziani. nursetimes.org

Nel territorio forlivese, cesenate e riminese 26 reati e 120 illeciti amministrativi per un valore di 22.000 euro rilevati nel 2025 #Rimini #Cronaca x.com

Il mistero dei cinque anziani deceduti nel giro di neanche un anno durante il trasporto in ambulanza, nel Forlivese. Un operatore della #CroceRossa di 27 anni è accusato di omicidio plurimo volontario. #Tg1 Elena Fusai facebook