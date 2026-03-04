5 morti sospette Luca accusato di omicidio plurimo si difende in diretta Rai | Il procuratore mi ascolti non ho paura

Luca Spada, un operatore della Croce Rossa di 27 anni, si è difeso in diretta televisiva dalle accuse di omicidio plurimo relative alla morte di cinque anziani avvenute tra febbraio e novembre 2025 durante il servizio con le ambulanze. L'uomo ha dichiarato di essere innocente e ha richiesto ascolto da parte del procuratore, manifestando anche di non aver paura. La procura di Forlì sta indagando sul caso.

"Sono pienamente innocente, continuo a dirlo". Così Luca Spada, l'operatore della Croce Rossa di 27 anni indagato dalla Procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute a bordo di ambulanze tra il febbraio e novembre 2025 con le ipotesi di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. A riprendere le sue parole sono state le telecamere del programma Ore 14 condotto da Milo Infante, arrivate a Forlimpopoli per tentare di fare chiarezza su un caso che è arrivato, negli ultimi giorni, alla ribalta dei media nazionali. "Non appena ricevuto l'avviso di garanzia, lo scorso novembre, ho subito consegnato tutta la documentazione che, a mio parere, è necessaria a confermare la mia innocenza - spiega Spada -.