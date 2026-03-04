4 di sera Giubilei smaschera D' Alema | Parte sbagliata? Andava a Pechino Cosa ha detto

Alle quattro del pomeriggio, durante la trasmissione condotta da Del Debbio su Rete 4, si discute della guerra nel Golfo persico. In questa occasione, Giubilei ha criticato D'Alema, affermando che la sua parte era sbagliata e che invece avrebbe dovuto recarsi a Pechino. La discussione si concentra sui recenti commenti e sulle posizioni espresse dai protagonisti politici coinvolti.

In diretta a 4 di Sera, la trasmissione di approfondimento condotta su Rete 4 dal giornalista Del Debbio, si continua a parlare della guerra che infiamma il Golfo persico. Sul display in studio, appaiono le parole pronunciate dal già presidente del Consiglio Massimo D'Alema nei confronti dell'attuale premier: "Giorgia Meloni ha trascinato l'Italia dalla parte sbagliata del mondo". E quale sarebbe la parte giusta? A sollevare la questione è Francesco Giubilei, di Nazione Futura, che smaschera D'Alema: "Lo scorso settembre è stato alla parata militare a Pechino insieme a Xi Jinping, insieme a Putin, insieme a Kim, ovvero il leader della Nord Corea.