3 motivi per cui malen ci sembra un marziano

Tra le partite, Malen si distingue per il modo di muoversi tra le difese avversarie, alternando momenti di calma e accelerazione. La sua testa è sempre pelata e la sua presenza in campo si fa notare per la tensione verticale che trasmette. Alcuni osservatori hanno paragonato il suo stile a quello di Ronaldo il Fenomeno, notando somiglianze nel modo di scivolare e di scattare durante le azioni di gioco.

Tra una sgasata e l’altra, con la testa pelata, la tensione verticale, quel modo di scivolare al contempo calmo e accelerato tra le difese avversarie, qualcuno ha intravisto la sagoma di Ronaldo il Fenomeno tornare in Serie A. Quel senso di controllo ad alta velocità. Sono esagerazioni assurde, quelle che circondano il primo mese e mezzo di Donyell Malen, ma che non nascono per caso. Viviamo in un campionato in evidente crisi offensiva. Non si tratta tanto del numero di gol segnati, ma della possibilità che gli attaccanti rappresentino ancora i principali finalizzatori della squadra. Se guardiamo la classifica marcatori, escluso Lautaro Martinez, nessuno è arrivato in doppia cifra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Da quando Malen veste la maglia della Roma, solo Kane ha segnato più gol di lui, nove, nei top5 campionati europei. Sono 6 invece quelli dell’olandese, insieme a Yamal e Budimir. facebook