1D Night notte dedicata agli One Direction a Largo Venue

La 1D Night torna a Roma il prossimo 8 marzo e si terrà al Largo Venue. Dopo tre anni di eventi in diverse città italiane, questa serata sarà dedicata agli One Direction e si svolgerà nello stesso locale. L’evento è annunciato come un’occasione per i fan di rivivere i momenti della band. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente.

Dopo tre anni di eventi in tutta italia, la 1d night torna a Roma a Largo Venue, il prossimo 8 marzo. Sarà una notte dedicata agli One Direction, senza nostalgia forzata e senza mood da festa a tema. Solo musica, club pieno e persone che quei pezzi li conoscono da anni. Ddall'inizio alla fine si balla e si canta One Direction e nient'altro. La serata è diventata un appuntamento fisso per chi questa musica non l'ha mai lasciata andare. I biglietti in vendita su Dice. L'evento si terrà a Largo Venue in via Biordo Michelotti 2, l'8 marzo dalle 21.