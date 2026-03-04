16 marzo | Foggia al bivio Episcopo deve sciogliere le riserve

Il 16 marzo 2026 rappresenta una data cruciale per il Comune di Foggia, poiché in quella giornata il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere e approvare la Nadup e il Bilancio di previsione. Episcopo dovrà decidere se sciogliere le riserve ancora esistenti, mettendo fine a un percorso iniziato da tempo. La decisione influenzerà le prossime mosse dell’amministrazione comunale.

Il 16 marzo 2026 sarà la data decisiva per il Comune di Foggia, quando il Consiglio comunale dovrà affrontare l'approvazione della Nadup e del Bilancio di previsione. La sindaca Maria Aida Episcopo si trova sotto pressione: non può più ritardare le decisioni o cercare scappatoie burocratiche come la sindrome di Rossella O'Hara. Gli incontri bilaterali con i partiti della maggioranza hanno evidenziato profonde fratture interne, con richieste specifiche su ruoli tecnici e politici che minacciano la stabilità dell'esecutivo. La scadenza imminente costringe a una scelta netta tra sciogliere le riserve e tracciare una linea chiara o rischiare un'ulteriore seduta deserta, un esito che la leadership attuale non può permettersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Juve Lazio, Sarri deve sciogliere ancora diversi dubbi: le ultimissime sui biancocelesti in vista della sfida dell’Allianz StadiumPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Concorso docenti PNRR3, riserva si deve sciogliere per tutte e due le classi di concorso accorpateConcorso docenti PNRR3: i candidati che entro lo scorso 29 ottobre 2025 si sono iscritti con riserva al bando DDG 2939/2025 per la scuola secondaria...

Contenuti e approfondimenti su 16 marzo Foggia al bivio Episcopo deve....

Temi più discussi: La memoria parla al futuro, donne protagoniste. Le iniziative dello Spi Cgil Puglia; Voto annullato a Lesina, nuovo stop dal Consiglio di Stato: non si andrà più alle urne il 15 e 16 marzo; CONVOCAZIONE ALL'ARAN IL 16 MARZO 2026 - AL VIA LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO CCNL 2022-24 AREA ISTRUZIONE E RICERCA; Hai una idea per Foggia? Al via 'Officine', il cantiere di idee per animare la Pinacoteca 'Il 9Cento' - FoggiaToday.

Voto annullato a Lesina, nuovo stop dal Consiglio di Stato: non si andrà più alle urne il 15 e 16 marzoLa vicenda nasce dal ricorso della candidata sindaca della lista Lesina Futura, Alessandra Matarante, che alle elezioni di maggio 2025 aveva perso contro lo sfidante di Mauro per soli due voti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

DIRETTA / Foggia Cavese (risultato finale 0-1), tre punti pesanti per i campani (Serie C, 16 marzo 2025)Comincia la diretta del secondo tempo del match di serie C tra Foggia e Cavese con gli ospiti che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Verde nei primi minuti di gara. Una gara ... ilsussidiario.net

TRASPORTO PUBBLICO A FOGGIA, i sindacati: “Incertezza sull’affidamento in house di ATAF” facebook

Una Ferrari a 285 km/h sulla pista del Gino Lisa: Peruggini accende i motori nella sua Foggia - News x.com