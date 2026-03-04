16 12 15 18

In questo numero si parla di votare a sedici anni, con approfondimenti sulla proposta di abbassare l’età elettorale. Vengono presentati anche origami realizzati con carta molto resistente, ideali per durare nel tempo. Si descrivono inoltre case mobili in Mongolia e il modo in cui vengono costruite, oltre a un focus su una tecnica innovativa di piegatura della carta.

Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 78 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi. Sedici anni è l’età di cui si discute nel fumetto di copertina. È quella giusta per votare? È troppo presto? In Francia se ne parla da anni, e in alcuni paesi europei si vota già a sedici anni. Dodici anni invece è l’età di Alymmar quando arriva per prima all’allenamento di una squadra di calcio femminile a Dortmund, in Germania. Gioca in un torneo organizzato nel quartiere più multietnico della città. Prende le scarpe dal magazzino, entra in campo e comincia a correre. 🔗 Leggi su Internazionale.it

