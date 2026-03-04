10.532 iscritti alla filiera 4+2 Valditara | Il doppio delle adesioni e nuovi percorsi per rafforzare il futuro professionale dei giovani Aumentano al Sud

Nella filiera 4+2 ci sono ora 10.532 iscritti, quasi il doppio rispetto al passato, con un incremento soprattutto al Sud. Il ministro ha commentato questa crescita come un passo avanti per offrire più opportunità ai giovani attraverso nuovi percorsi formativi. Durante il question time alla Camera, la deputata ha rivolto una domanda al ministro in merito alla situazione.

Alla Camera, durante il question time, la deputata Simona Loizzo ha chiesto al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara quali risultati stia registrando la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale "4+2", in particolare in termini di iscrizioni ai percorsi quadriennali e di diffusione sul territorio nazionale.