? LIVE! Lazio-Atalanta 2-2 tutti gli aggiornamenti in diretta

Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Lazio e Atalanta, terminata con un punteggio di 2-2. I marcatori sono stati Dele-Bashiru al 47’, Pasalic al 51’, Dia all’86’ e Musah all’89’. La formazione della Lazio aveva Provedel tra i pali, con Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa, mentre in mediana c’erano Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor. Sono entrati Cancellieri, Dia, Noslin e Belahyane nel corso del match.

Lazio-Atalanta 2-2. Marcatori: 47? Dele-Bashiru, 51? Pasalic, 86? Dia, 89? Musah Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (82? Belahyane); Isaksen (64? Cancellieri), Maldini (75? Dia), Zaccagni (75? Noslin). A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Przyborek, Ratkov, Pedro. All. Sarri Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (64? Kossounou), Hien, Kolasinac (75? Ahanor); Zappacosta, De Roon (64? Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (75? Kamaldeen), Zalewski; Krstovic (85? Scamacca). A disp. Sportiello, Rossi, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Vavassori. All. Palladino Arbitro: Manganiello Ammoniti: De Roon (23?), Pasalic (70?), Hien (90+5?) per gioco falloso; Palladino (all. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? LIVE! Lazio-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... ? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... Live LAZIO-ATALANTA - SERIE A Altri aggiornamenti su LIVE Lazio Atalanta 2 2 tutti gli.... Temi più discussi: Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming; Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni. Sarri diretta dopo Lazio-Atalanta: le parole in tv e in conferenza dopo il pareggio in Coppa Italia LIVEIl tecnico biancoceleste parla della semifinale d’andata finita 2-2: si gioca tutto il prossimo 22 aprile. Gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: Dia illude Sarri, Musah agguanta il pari allo scadereL'attaccante porta i biancocelesti avanti a un passo dal novantesimo, ma il gol del centrocampista nerazzurro rimette tutto in equilibrio. Ad aprile la sfida di ritorno ... adnkronos.com Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: tutto rimandato a Bergamo Dopo lo 0-0 tra Como e Inter, all'Olimpico pareggio anche nella seconda andata di semifinale Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifin facebook Secondo tempo pazzo all'Olimpico. La Lazio chiama, l'Atalanta risponde: in Coppa Italia è 2-2 x.com