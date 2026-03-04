? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Al momento la partita tra Lazio e Atalanta si trova sul punteggio di 0-0. La formazione della Lazio schierata con un 4-3-3 include Provedel in porta, mentre in difesa ci sono Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo giocano Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor, con Isaksen, Maldini e Zaccagni in attacco. La partita è in corso e ci sono aggiornamenti in diretta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Dia, Ratkov, Pedro, Cancellieri, Noslin. All. Sarri Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah, Vavassori, Kamaldeen, Scamacca. All. Palladino?? 23' – Ferma una ripartenza e viene ammonito De Roon che entra anche in diffida. 8' – Gol annullato a Krstovic per fuorigioco di Zappacosta in avvio di azione.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen...

