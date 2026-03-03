Zannini in Umbria per divieto di dimora | nell’inchiesta anche la gita in yacht

Zannini si trova ora in Umbria in seguito all’ordine di divieto di dimora emesso nell’ambito di un’indagine che coinvolge anche una gita in yacht. L’uomo si trova lontano dalla Campania e dalle regioni limitrofe, dove si erano concentrate alcune delle attività sotto inchiesta. La misura cautelare è stata applicata in relazione a un procedimento giudiziario ancora in corso.

Ora sarà in Umbria, lontano dalla Campania e anche dalle regioni confinanti. È l'effetto della misura cautelare notificata al consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, 32mila preferenze alle ultime Regionali, destinatario del divieto di dimora disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli. Il provvedimento arriva al termine dell'interrogatorio preventivo dello scorso 4 febbraio, durante il quale il politico mondragonese ha depositato una memoria difensiva di circa 200 pagine. I reati contestati, al termine delle indagini dei carabinieri del gruppo di Aversa, sono corruzione per l'esercizio della funzione, falso in concorso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.