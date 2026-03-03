Zannini in Umbria per divieto di dimora | nell’inchiesta anche la gita in yacht

Ora si trova in Umbria, dove ha ottenuto il divieto di dimora, lasciando la Campania e le regioni vicine. Nell’inchiesta sono coinvolti anche dettagli sulla gita in yacht. La sua presenza in questa regione segue le disposizioni emesse dalle autorità. L’uomo non può più spostarsi nelle zone interessate dall’indagine in corso.

Ora sarà in Umbria, lontano dalla Campania e anche dalle regioni confinanti. È l'effetto della misura cautelare notificata al consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, 32mila preferenze alle ultime Regionali, destinatario del divieto di dimora disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli. Il provvedimento arriva al termine dell'interrogatorio preventivo dello scorso 4 febbraio, durante il quale il politico mondragonese ha depositato una memoria difensiva di circa 200 pagine. I reati contestati, al termine delle indagini dei carabinieri del gruppo di Aversa, sono corruzione per l'esercizio della funzione, falso in concorso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Zannini, che dovrà lasciare la regione e non potrà, allo stato, esercitare le proprie funzioni istituzionali. Giovanni Zannini lascia la Campania per effetto del divieto di dimora e si trasferisce in Umbria. Il consigliere regionale di Forza Italia è indagato per corruzione e truffa sui fondi Invitalia legati a un caseificio. Nell'inchiesta anche una presunta gita in yacht.