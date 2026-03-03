Yasmine Pahlavi la vera erede dell’imperatrice Farah Diba

Yasmine Pahlavi, moglie del Principe ereditario e pretendente al trono, è riconosciuta come l’erede di Farah Diba, ultima imperatrice dell’Iran moderno. La donna ha un ruolo di rilievo nel panorama della famiglia reale iraniana e viene spesso associata alla linea di successione. La sua posizione e il suo legame con la figura dell’ultima imperatrice sono al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Farah Diba, ultima imperatrice dell'Iran moderno, ha un'erede di assoluto rispetto: si tratta di Yasmine Etemad-Amini, moglie del Principe ereditario e pretendente al trono, Reza Pahlavi. Bella, colta, preparata, da sempre al fianco del marito nel sostegno del popolo iraniano, Yasmine Etemad-Amini, nota come Yasmine Pahlavi, è sempre più alla ribalta in conseguenza del conflitto che sta infiammando il Medio Oriente. L'attacco israelo-americano all'Iran e l'uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, sta aprendo nuovi scenari politici e uno di questi riguarda l'erede dell'ultimo scià di Persia, Reza Pahlavi, e sua moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

