Xiaomi ha avviato la fase operativa di un robot umanoide progettato per la produzione di veicoli elettrici a Beijing. Il robot svolge compiti ripetitivi come avvitare viti per circa tre ore e il tirocinio prevede un rientro in azienda tra cinque anni. La notizia riguarda anche un progetto di formazione che coinvolge un tirocinio specifico per gli operatori robotici.

Questo testo analizza l’avvio della fase operativa di un robot umanoide sviluppato da xiaomi all’interno di uno stabilimento di veicoli elettrici situato a beijing. Viene descritta la capacità di lavoro autonomo, la percentuale di successo nelle operazioni di montaggio, il ritmo di produzione richiesto e le prospettive di diffusione su scala industriale nei prossimi anni, insieme alle principali sfide tecnologiche e al contesto competitivo internazionale. Il ceo Lei Jun ha annunciato che il robot umanoide entra ufficialmente nella fase di prova operativa presso lo stabilimento di yi zhuang, dedicato alla produzione di veicoli elettrici. L’unità è in grado di operare in modo autonomo per circa 3 ore consecutive nell’operazione di avvitaggio, ottenendo un tasso di corretto allineamento delle due estremità pari al 90,2%. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi fabbrica di auto robotiche tirocinio in cui si avvitano viti per 3 ore e prevede il rientro in azienda tra 5 anni

