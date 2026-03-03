Dopo un debutto positivo alla Royal Rumble 2026, Royce Keys si trova senza un piano preciso da parte della WWE. Secondo le ultime indiscrezioni, la federazione non ha ancora stabilito un percorso da seguire per lui e potrebbe dover attendere mesi prima di tornare in azione. La mancanza di un progetto definito lascia la sua carriera in un momento di incertezza.

Dopo un esordio promettente alla Royal Rumble 2026, Royce Keys si ritrova in una situazione tutt’altro che rosea: secondo le ultime indiscrezioni, la WWE al momento non avrebbe alcun piano creativo per lui. A lanciare l’allarme è stato WrestleVotes, che durante una sessione di domande e risposte del 2 marzo 2026 ha risposto in modo piuttosto netto a chi chiedeva aggiornamenti sul futuro televisivo di Keys: “Piani creativi per Royce Keys? Niente, assolutamente niente. SmackDown doveva essere il suo show, e so che venerdì scorso era nel backstage. Non si ha la minima idea di quando tornerà in TV.” Una dichiarazione che non lascia molto spazio all’ottimismo per i fan del wrestler, apparso l’ultima volta sul ring proprio durante il pay-per-view di gennaio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Royce Keys senza piani, rischia di dover attendere mesi

