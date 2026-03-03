WWE | Report lo scontro social tra Ripley e Cargill non nasce dal team creativo

Uno scontro tra Rhea Ripley e Jade Cargill sui social media ha attirato l’attenzione, con toni che si sono fatti più accesi del previsto. La discussione non sembra derivare da decisioni del team creativo, ma da un confronto diretto tra le due atlete. La vicenda ha suscitato curiosità tra i fan, poiché non erano previste reazioni così spontanee sui loro profili.

Lo scambio acceso sui social tra Rhea Ripley e la campionessa WWE, Jade Cargill ha preso una piega inaspettata e questa volta sembra che non fosse affatto tutto pianificato. Dopo che Ripley ha pubblicato il messaggio: “Non mi sto divertendo. Non siamo amiche. Impara a lavorare e non mentire mai per diffamare il vero carattere di una persona ‘rompendo la quarta parete’”, molti fan hanno subito pensato che la WWE stesse costruendo una rivalità in stile “ reality ”, perfetta in vista di WrestleMania 42. Rhea Ripley seemingly confirmed via Instagram Stories that the Jade Cargill Twitter beef isn't storyline pic.twitter.com7WsfkOSis6 — Steve Carrier (@stevecarrier) March 3, 2026 In precedenza, durante Wrestling Observer Radio, la situazione era stata descritta come un’operazione studiata per sembrare personale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

