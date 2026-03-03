WWE pianifica un colpo di scena epico per WrestleMania 42

La WWE sta preparando un evento speciale per WrestleMania 42, con annunci e cambiamenti in programma nel roster principale. Le anticipazioni indicano che potrebbero esserci sorprese e modifiche che influenzeranno le dinamiche delle competizioni. La promozione sta mantenendo il massimo riserbo su eventuali colpi di scena, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli. La data dell’evento si avvicina e l’attenzione è tutta rivolta alle prossime novità.

Con WrestleMania 42 all’orizzonte, la scena del roster principale potrebbe essere soggetta a un cambio di direzione che metterebbe in discussione l’equilibrio tra i protagonisti. In programma, Drew McIntyre difenderà l’Undisputed WWE Championship contro Cody Rhodes durante l’episodio di SmackDown del 6 marzo, mentre circolano voci su una strategia creativa che potrebbe non prevedere solo quel match. Secondo fonti del settore, l’obiettivo finale per Las Vegas sembrerebbe orientato verso un duello leggendario tra Rhodes e Randy Orton, mentore di Rhodes ai tempi della Legacy. Il dominio di McIntyre come campione resta in primo piano, ma il quadro potrebbe evolvere se Rhodes dovesse prevalere a Portland in un’occasione cruciale che interrompa il regno inizialmente considerato come definitivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - WWE pianifica un colpo di scena epico per WrestleMania 42 WrestleMania 42: card ancora incerta e WWE in fase di stalloIl percorso verso WrestleMania 42 sta prendendo forma, con l'Elimination Chamber che definisce i margini della costruzione. Biglietti di WrestleMania 42 in saldo: WWE corre ai ripariÈ stata annunciata una riduzione del 25% sul costo dei tagliandi, valida per l’acquisto entro la mezzanotte del 16 febbraio. Get 2-Day Combo Tickets today for WrestleMania 42 Aggiornamenti e notizie su WWE pianifica un colpo di scena epico... Temi più discussi: WWE Elimination Chamber 2026: card e come vederlo in streaming; 4 stelle della WWE a rischio di saltare WrestleMania 42 a causa di infortuni; Stelle della WWE che hanno lasciato la compagnia nel 2026. Cody Rhodes risponde all'impazienza dei fan e anticipa un grande colpo di scena per WrestleMania 42Cody Rhodes accenna al fatto che i piani per WrestleMania non sono così scontati come i fan potrebbero pensare. worldwrestling.it Panico in WWE, WrestleMania 42 è un cantiere apertoPanico nel quartier generale di Stamford per la card di WrestleMania 42. Infortuni e cambi di piani rallentano marketing e merchandising ... spaziowrestling.it Dopo la vittoria nell'Elimination Chamber, RHEA RIPLEY ha rivelato in un'intervista che il tag team con IYO SKY verrà messo a riposo, per permetterle la giusta preparazione in singolo in vista dello scontro con JADE CARGILL previsto a WrestleMania 42. Chi - facebook.com facebook La Road to WrestleMania si accende con un faccia a faccia tra @CMPunk e @WWERomanReigns, @WWERollins si scaglia contro @HeymanHustle e molto altro a #WWERaw! Scopri i risultati tinyurl.com/mpdv32hz Rivivi lo show on demand su @discovery x.com