Wedding planner all’ex convento Luogo esclusivo per celebrare il sì

Un ex convento francescano di San Bartolomeo è stato scelto come sede per una convention dedicata ai wedding planner. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore che si sono riuniti in questo luogo esclusivo per discutere delle ultime tendenze e strategie. La location, storica e suggestiva, ha fatto da cornice alla giornata di incontri e presentazioni.

Non poteva che essere l'ex convento francescano di San Bartolomeo ad ospitare una convention di wedding planner. Uno dei luoghi più belli dell'Amiata, di proprietà della storica famiglia Ricci Barbini, ha accolto trenta wedding planner provenienti da tutta Italia per un' esperienza all'insegna dell' arte, della cultura e del relax. Giornata iniziata molto presto con una colazione speciale e la presenza di un trionfo di dolci quello presentato da una figura icona ed eccellenza della gastronomia amiatina Rossano Vinciarelli campione mondiale di pasticceria al Culinary Word Cup del Lussenburgo nel 2014. La partecipazione dei professionisti dei...