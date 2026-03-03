Vorrei una voce a Bonate Sopra emozionante viaggio tra sogno e libertà

Il Teatro Verdi di Bonate Sopra ospiterà venerdì 26 marzo alle 21 lo spettacolo “Vorrei una voce” di Tindaro Granata, artista noto per la sua forte presenza sulla scena teatrale italiana. La pièce rappresenta un emozionante viaggio tra sogno e libertà, portando in scena un racconto che ha già attirato l’attenzione del pubblico e della critica. La stagione di prosa 20252026 continua a proporre eventi di rilievo per gli appassionati.

Dopo il successo dei suoi spettacoli Antropolaroid, Geppetto e Geppetto e Invidiatemi come io ho invidiato voi, Granata torna con un lavoro intimo, coraggioso e profondamente umano. La stagione al Teatro Verdi è promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ufficio servizi culturali del Comune; gestita da Teatro de Gli incamminati; con la direzione artistica di deSidera Teatro e Utim. Vorrei una voce è un monologo costruito attraverso le canzoni di Mina, cantate in playback, che diventano la colonna sonora di una riflessione delicata e potente sul sogno, sulla libertà e sulla possibilità di rinascere. Lo spettacolo nasce... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

