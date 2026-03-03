Volley serie B1 femminile La Lasersoft si spegne a San Giovanni Valdarno Tallevi non basta e la rimonta finisce troppo presto

La squadra di volley femminile di serie B1, la Lasersoft Riccione, ha perso contro la Pediatrica Bindi di San Giovanni Valdarno, terza in classifica. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha tentato una rimonta, ma questa si è interrotta prima del previsto. La gara si è svolta nel palazzetto di San Giovanni Valdarno senza ulteriori dettagli sulla durata o sui punteggi.

Niente da fare per la Lasersoft Riccione a San Giovanni Valdarno in casa della Pediatrica Bindi terza in classifica. Le toscane s’imposano 3-1 lasciando alle romagnole il terzo set, ma chiudendo con autorità nel quarto per la conquista dei tre punti. L’avvio è equilibrato, con Riccione anche avanti e poi le locali a recuperare, ma senza dilagare (12-8). La seconda parte di set però prende tutta un’altra tendenza, con la Pediatrica Bindi a fuggire via grazie al lavoro di Fontemaggi dai nove metri (23-13) e a chiudere sul 25-14. Il secondo ha la stessa tendenza: prima si combatte sull’8-8, poi ecco l’allungo locale (15-9) che di fatto decide il set, finito sul 25-19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

