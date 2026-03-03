Voli bloccati quanto dura la no fly zone nel Golfo? Come ottenere rimborso guida per salvare il viaggio

Gli attacchi tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran hanno causato il blocco temporaneo di diversi aeroporti nel Golfo, trasformando la regione in una zona senza voli commerciali per alcune ore. Le compagnie aeree e i passeggeri si trovano a dover affrontare disagi e difficoltà nel riorganizzare i viaggi. Sono state pubblicate anche linee guida per richiedere rimborsi e gestire le cancellazioni.

Gli attacchi incrociati degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran hanno trasformato gli hub del Golfo in una gigantesca “no-fly zone” commerciale, bloccando per ore, e in parte ancora oggi, i grandi aeroporti di Dubai e Abu Dhabi e lasciando a terra decine di migliaia di passeggeri in tutto il mondo. Ma a che punto è la crisi? Le prospettive di riapertura sono legate all'escalation della crisi. Ovvero all'esito dei nuovi raid annunciati dalla Casa Bianca e alla reazione dell'Iran che tenta di allargare il conflitto a tutta l'area. Gli scali più colpiti al momento sono gli hub degli Emirati, cuore del traffico globale tra Europa, Asia e Africa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Voli cancellati per la guerra: come ottenere il rimborsoSono diverse le circostanze in cui i viaggiatori devono essere risarciti e rimborsati dalle proprie compagnie aeree: cosa c’è da sapere Mai come in...

