Voleva mettere lì i suoi pusher | l’accusa dei Mansouri a Cinturrino e l’ossessione di ‘Thor’ per Zack

A Milano, si susseguono accuse e sospetti legati a un’indagine che coinvolge diversi soggetti. I Mansouri accusano Cinturrino di voler collocare i propri pusher in una determinata zona, mentre emergono dettagli sulla forte attenzione di ‘Thor’ nei confronti di Zack. Gli investigatori stanno analizzando i fatti e verificando le dichiarazioni raccolte negli ultimi giorni.

Milano – Accuse, veleni e sospetti si stanno accumulando da giorni. Alcuni sono stati già vagliati e verificati dagli investigatori. Altri saranno esaminati nei prossimi giorni da chi sta indagando sull ’ omicidio di Abderrahim Mansouri. Inutile dire che il bersaglio è sempre C armelo Cinturrino alias ’ Thor ‘, l’assistente capo delle Volanti del commissariato Mecenate che la sera del 26 gennaio ha ucciso il ventottenne marocchino con un colpo di pistola alla testa sparato da più di venti metri nell’area del boschetto di Rogoredo. "Vedeva l’ossessione che aveva questo ‘Luca’ su di lui”. “Da novembre fino a quando è stato ucciso, ogni volta che ci incontravamo ogni discorso che facevamo era sempre su questo ’ Luca Corvetto‘ o ’Luca ‘Martello‘ ( i soprannomi del poliziotto, ndr ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

