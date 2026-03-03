Elena De Cia, originaria di una città italiana, aveva l’obiettivo di diventare insegnante di matematica. Invece, domenica scorsa si è trovata sul podio di Buriram, celebrando con l’Aprilia nel primo gran premio della stagione di motomondiale. La stratega dietro i successi di un pilota di punta ha assistito alla vittoria sul circuito thailandese.

Voleva fare l’insegnante di matematica, ma si è ritrovata domenica scorsa sul podio di Buriram nel primo gran premio della stagione del motomondiale. Si chiama Elena De Cia, ha 38 anni, ed è di Belluno: è lei la stratega del team Aprilia che, nel corso del Gp di Thailandia, ha portato le sue quattro moto tra i primi cinque classificati nel corso del Gp inaugurale del motomondiale. La stratega bellunese del team dell’azienda veneta ha festeggiato sul podio, ha sollevato il trofeo e ha abbracciato i piloti. La vittoria di Marco Bezzecchi e il trionfo dell’azienda italiana passa anche per i suoi calcoli, per le notti intere passate a elaborare numeri e percentuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Voleva insegnare matematica, festeggia sul podio con l’Aprilia: Elena De Cia, la stratega dietro i successi di Bezzecchi

Bezzecchi e Aprilia dominano il GP Thailandia: trionfo a Buriram con Acosta 2°, Ducati fuori dal podioMarco Bezzecchi apre la MotoGP 2026 con una vittoria autoritaria nel GP Thailandia: Aprilia imprendibile a Buriram con 4 moto in top-5, Acosta...

Aprilia sul podio con Fernandez: "La moto di Bez è ancora un passo avantiAprilia puntava al trionfo in occasione della sprint di Buriram con Bezzecchi, ma la giornata ha regalato un risultato diverso: il podio è stato...