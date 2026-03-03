Volare basso

Nell'Emilia-Romagna, i rappresentanti locali continuano a discutere pubblicamente sull’uso degli aeroporti. Mentre dichiarano di voler sostenere gli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma, nelle azioni concrete prevale ancora una volta una mancanza di coordinamento, con diverse parti che agiscono in modo autonomo per tutelare gli interessi dell’aeroporto di Bologna. La situazione rimane complessa e frammentata.

Come era prevedibile nei cieli dell'Emilia-Romagna è ancora tutti contro tutti. A parole si sta uniti per dare ossigeno ai piccoli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma, nei fatti si va in ordine sparso per difendere Bologna. I soliti campanilismi - che non hanno mai permesso all'Emilia-Romagna di avere un'armonia tra gli scali (così come nelle fiere) - sono ritornati a galla quando la compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato una serie di nuovi collegamenti, appunto dagli aeroporti minori del territorio, sfruttando gli sgravi fiscali voluti e messi in campo dalla Regione capeggiata dal presidente Michele de Pascale.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

