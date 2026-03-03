Volare basso

Da ilrestodelcarlino.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'Emilia-Romagna, i rappresentanti locali continuano a discutere pubblicamente sull’uso degli aeroporti. Mentre dichiarano di voler sostenere gli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma, nelle azioni concrete prevale ancora una volta una mancanza di coordinamento, con diverse parti che agiscono in modo autonomo per tutelare gli interessi dell’aeroporto di Bologna. La situazione rimane complessa e frammentata.

Come era prevedibile nei cieli dell'Emilia-Romagna è ancora tutti contro tutti. A parole si sta uniti per dare ossigeno ai piccoli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma, nei fatti si va in ordine sparso per difendere Bologna. I soliti campanilismi - che non hanno mai permesso all'Emilia-Romagna di avere un'armonia tra gli scali (così come nelle fiere) - sono ritornati a galla quando la compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato una serie di nuovi collegamenti, appunto dagli aeroporti minori del territorio, sfruttando gli sgravi fiscali voluti e messi in campo dalla Regione capeggiata dal presidente Michele de Pascale.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: “Dopo la diagnosi di nostro figlio Sammy Basso eravamo impietriti. Progeria. Nel testamento ci ha scritto: tranquilli, è solo sonno arretrato”: così Amerigo Basso e Laura Lucchin

"Modugno ci ha insegnato a volare"Raccontare un’Italia felice, carica di speranza e ottimismo attraverso la figura che ha incarnato al meglio lo spirito di quegli anni.

Volare basso

Video Volare basso

Altri aggiornamenti su Volare basso

Discussioni sull' argomento Verona al top per volare a sciare; Ozick, il fantasma di Schulz e il dolore insensato di tutti; La 60enne sopravvissuta allo schianto del tram: Abbiamo iniziato a ‘volare’. Mi sono risvegliata con i passeggeri ammassati su di me; Basket in carrozzina, l’Amicacci dopo la Coppa Italia sogna lo scudetto.

Trova facilmente notizie e video collegati.