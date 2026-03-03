Vlahovic Juve rientro in gruppo imminente! Buone notizie dall’allenamento

Vlahovic sta per tornare in gruppo alla Continassa dopo l’infortunio. L’attaccante della Juve si sta allenando con i compagni e potrebbe tornare in campo nel breve termine. L’allenamento si è svolto senza problemi, alimentando le speranze di un rientro vicino. La squadra aspetta con fiducia le prossime partite, con la speranza di riavere il suo elemento più offensivo disponibile.

Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquisto Josep Martinez Inter, chance dal 1' contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto! Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se lo contendono le big di Serie A! 5 anni fa sarebbe potuto essere del Bologna: il retroscena Totti torna alla Roma? I dettagli sulla cena andata in scena con Gasperini: ecco per quando è prevista la fumata bianca Milan Inter, un derby che vale una stagione: svelato il piano gara di Allegri! Da De... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juve, rientro in gruppo imminente! Buone notizie dall’allenamento Allenamento Inter, buone notizie per Chivu: Bonny torna in gruppo e Darmian accelera nel recupero. Le ultimeMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col ComoDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già... Contenuti utili per approfondire Vlahovic Juve Temi più discussi: Vlahovic strizza l'occhio alla Juve: l'Udinese nel mirino, è lui il 9 per la Champions; Juventus, Vlahovic torna in campo: rientro previsto settimana prossima; Le due domande che si fanno i tifosi Juve, prima risposta a breve: il verdetto Vlahovic; Juve, sale l'ottimismo per il rinnovo di Vlahovic! Restano due condizioni. Juve, Vlahovic verso la convocazione per la sfida con l'UdineseDusan Vlahovic vede avvicinarsi sempre più il momento del rientro in campo con la maglia della Juventus: come riportato da Sportmediaset, il centravanti classe 2000 della ... tuttojuve.com La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggioTra la Juventus e Dusan Vlahovic è ufficialmente partita la fase della riflessione. Un recente blitz a Torino dell'entourage del serbo, guidato. tuttomercatoweb.com Il piano della Juventus per il 2026/27 Kolo Muani-Vlahovic come coppia d'attacco per Spalletti La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook Vlahovic spinge Spalletti: Lucio pronto al rinnovo fino al 2028 #juve #spalletti #vlahovic x.com