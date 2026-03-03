vivo camera beast potrebbe anche avere ricarica ultraveloce

Vivo presenta il modello X300 Ultra, che si inserisce nel segmento flagship con caratteristiche di rilievo. Il telefono dispone di una batteria di grandi dimensioni e supporta una ricarica ultraveloce, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La scheda tecnica include anche un comparto fotografico di alta qualità, mentre l’ingresso nel settore di fascia alta si accompagna a queste novità.

l’ingresso nel segmento flagship di vivo si arricchisce di notizie interessanti: il modello x300 ultra emerge tra le principali voci di mercato, con conferme su potenze di ricarica avanzate, una batteria generosa e un comparto fotografico di fascia elevata. le certificazioni raccolte nei mesi scorsi delineano uno schema molto solido, mentre la presenza di novità al mwc 2026 ne aumenta l’aspettativa agli occhi degli utenti. vivo x300 ultra potrebbe offrire ricarica rapida da 100w. fonti di certificazione indicano con chiarezza una capacità di ricarica di 100W per il vivo x300 ultra. l’elenco di modelli approvati, tra cui il codice v2562, e le attestazioni di enti come tuv rheinland fanno presagire un caricatore rapido superiore agli standard di riferimento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

