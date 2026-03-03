A Folignano, un intervento di otto ore si è svolto in una palazzina di via Alessandria, dove un uomo viveva con trenta gatti in casa. Le forze dell'ordine sono intervenute domenica tra le 12 e le 20.30 per un caso di degrado estremo. La situazione ha richiesto un intervento prolungato per gestire l’emergenza.

Un intervento lungo otto ore, dalle 12 alle 20.30 di domenica in una palazzina in via Alessandria a Folignano, dove era in atto una vera e propria emergenza ed era quindi necessario assolutamente mettere in sicurezza oltre trenta gatti e una donna, in gergo definita ‘gattara’, in condizioni sanitarie critiche. A ricostruire quanto accaduto è il sindaco Matteo Terrani, che parla di "una situazione di degrado estremo, sotto il profilo igienico e sociale". L’operazione è scattata dopo l’ennesima segnalazione. Nell’appartamento mansardato viveva sola una donna che da tempo rifiutava qualsiasi forma di aiuto. "Abbiamo più volte tentato di interloquire con lei – spiega Terrani – presentandoci anche con assistente sociale e agenti, ma non ci è mai stato consentito l’accesso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viveva con 30 gatti in casa. Scatta l’emergenza a Folignano. Terrani: "Degrado estremo"

