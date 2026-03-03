Vivaismo floricoltura e agroalimentare torna il binomio vincente di Ortogiardino e Cucinare

Dal 7 al 15 marzo alla Fiera di Pordenone si svolgono le manifestazioni Ortogiardino e Cucinare, due eventi dedicati rispettivamente al vivaismo, alla floricoltura e all’agroalimentare. Queste fiere rappresentano un’occasione per il pubblico di scoprire le novità nel settore e di vivere un’esperienza che unisce natura e gastronomia. Entrambi gli eventi segnano l’inizio della stagione primaverile degli appuntamenti fieristici nella regione.

Un grande palcoscenico dedicato alla natura e al gusto. Tornano dal 7 al 15 marzo alla Fiera di Pordenone Ortogiardino e Cucinare, due manifestazioni che insieme inaugurano la stagione primaverile degli eventi fieristici. "Ortogiardino e Cucinare rappresentano per Pordenone Fiere uno degli appuntamenti più identitari e attesi dell'anno. Sono manifestazioni che raccontano la vocazione del nostro territorio: da un lato la cultura del verde, della sostenibilità e della qualità della vita; dall'altro l'eccellenza agroalimentare e il saper fare delle nostre imprese – commenta Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere -.