Vittoria in volata per Jordi Meeus all' Ename Samyn van Aert sfortunato

Jordi Meeus ha vinto in volata la 58ª edizione dell'Ename Samyn, ottenendo la sua prima affermazione stagionale. La corsa si è conclusa con Meeus che ha superato gli avversari grazie a una volata potente e ben studiata. Van Aert, invece, ha avuto sfortuna e non è riuscito a concludere al meglio la gara.

La 58ª edizione della samyn classic si è chiusa con la prima vittoria stagionale di Jordi Meeus, che ha dominato una volata potente ed eseguita con intelligenza dopo una corsa impegnativa. Il corridore della Red Bulla Bora Hansgrohe ha siglato il sedicesimo successo in carriera. La gara è partita dalla località di Quaregnon e si è conclusa a Dour, coprendo 203,8 chilometri complessivi. Il percorso si è articolato su sei giri di un circuito con all'interno sei strappi in pavé, una configurazione che ha reso la corsa particolarmente selettiva. A circa 70 chilometri il gruppo si è spezzato e una decina di corridori hanno raggiunto i fuggitivi, mentre il gruppo inseguitore cercava di colmare il gap.