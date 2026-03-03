Vittoria Ferragni sfoggia lo chignon perfetto | la pettinatura trendy creata da mamma Chiara

Vittoria Ferragni ha indossato uno chignon perfetto mentre ha partecipato come modella per sua madre, Chiara Ferragni. La pettinatura, molto trendy, è stata realizzata dalla stessa Chiara. La modella ha mostrato il look durante un evento pubblico, attirando l’attenzione sulla cura dei dettagli nel suo hairstyle. La scena si è svolta in un contesto di presentazione o sfilata.

Vittoria Ferragni è diventata la modella per una notte della mamma: ecco lo chignon perfetto che ha sfoggiato (realizzato proprio da Chiara). 🔗 Leggi su Fanpage.it

