Vittoria Ferragni sfoggia lo chignon perfetto | la pettinatura trendy creata da mamma Chiara

Vittoria Ferragni ha indossato uno chignon perfetto mentre ha partecipato come modella per sua madre, Chiara Ferragni. La pettinatura, molto trendy, è stata realizzata dalla stessa Chiara. La modella ha mostrato il look durante un evento pubblico, attirando l’attenzione sulla cura dei dettagli nel suo hairstyle. La scena si è svolta in un contesto di presentazione o sfilata.