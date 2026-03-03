Visite specialistiche svolta in Emilia-Romagna | professionisti in rete per tagliare le liste d’attesa

In Emilia-Romagna è stato firmato un accordo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa. La firma è avvenuta oggi nel quartier generale della Regione, coinvolgendo professionisti del settore in una rete di collaborazione. La decisione mira a migliorare l’organizzazione delle visite specialistiche e a garantire un accesso più rapido ai servizi.

Bologna, 3 marzo 2026 – E' arrivato il sì al nuovo accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni: la firma ha avuto luogo nel quartier generale della Regione Emilia Romagna. "Si tratta di un accordo che non è scorretto definire storico – osserva il segretario regionale di Sumai-Assoprof Francesco Ventura, alla guida della sigla che raduna gli specialisti ambulatoriali –. E' un accordo che coinvolge la galassia degli specialisti convenzionati: tutti quegli specialisti – cardiologi, pneumologi, ginecologi, andrologi, urologi, angiologi, eccetera – che oggi lavorano presso i propri ambulatori, formando un tassello fondamentale della sanità territoriale.