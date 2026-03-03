Visite saltate e cliniche sbarrate | chi c' è dietro il network dei poliambulatori falliti
Un network di poliambulatori falliti ha causato visite saltate e cliniche sbarrate, tra cui Medicina Ravenna Srl, situata in via Porto Coriandro. La chiusura improvvisa di questa clinica ha lasciato decine di pazienti senza appuntamenti. Dietro questa decisione si nasconde un quadro societario complesso, diverso dai semplici problemi tecnici o chiusure temporanee.
Non solo "problemi tecnici" o chiusure temporanee. Dietro l'improvvisa chiusura di Medicina Ravenna Srl, la clinica di via Porto Coriandro che ha sorpreso decine di pazienti con appuntamenti già fissati, emerge un quadro societario articolato. Un intreccio di visure camerali e procedure. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
