Visite saltate e cliniche sbarrate | chi c' è dietro il network dei poliambulatori falliti

Un network di poliambulatori falliti ha causato visite saltate e cliniche sbarrate, tra cui Medicina Ravenna Srl, situata in via Porto Coriandro. La chiusura improvvisa di questa clinica ha lasciato decine di pazienti senza appuntamenti. Dietro questa decisione si nasconde un quadro societario complesso, diverso dai semplici problemi tecnici o chiusure temporanee.