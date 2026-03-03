Una galleria chiamata Viscera­le si distingue subito per la sua scelta di nome, che non è un semplice aggettivo ma una chiara presa di posizione. La decisione di intitolarla in questo modo rappresenta un rifiuto della neutralità e suggerisce un approccio diretto e senza filtri nel modo di affrontare l’arte. La scelta riflette una volontà di comunicare un messaggio forte e senza compromessi.

Comunicato stampa VISCERALE Viscerale non è un aggettivo ornamentale. È una presa di posizione. Aprire una galleria chiamandola così significa dichiarare un rifiuto della neutralità. Significa sottrarre l’arte alla pura superficie e ricondurla al corpo, all’organo, alla reazione primaria. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Galleria VisceraleVISCERALE, mostra collettiva che inaugura dal 28 febbraio al 13 marzo 2026, un progetto espositivo che assume il corpo e la reazione emotiva come...

Il regista dissidente: “Sollievo viscerale. Ma cambierà poco”Roma, 2 marzo 2026 – Quando aveva 16 anni è stato rinchiuso per sei mesi nel carcere di Evin, famigerato simbolo della repressione in Iran.

Viscerale

Contenuti e approfondimenti su viscerale

Temi più discussi: Galleria Viscerale; Osteria Moderna, identità toscana viscerale a Pescia; Alla London Fashion Week, un dialogo fra muse e un banchetto viscerale; Viscerale, la galleria che rifiuta la neutralità: il corpo come manifesto estetico contemporaneo.

Grasso viscerale | come ridurlo davveroRidurre il grasso viscerale non significa inseguire una pancia piatta in poche settimane, ma adottare uno stile di vita più sano nel lungo periodo. pourfemme.it

Grasso viscerale e rischio di demenzaIl grasso viscerale, noto anche come grasso addominale o intra-addominale, è il grasso che si accumula intorno agli organi interni dell’addome. Diversi studi hanno evidenziato una correlazione tra ... microbiologiaitalia.it

#MilanComo, #Allegri: " @lukamodric10 ha una passione per il calcio viscerale. I suoi compagni devono imparare da lui" - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com