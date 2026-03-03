Virtus Entella – Modena 2-1 | squadra timida sfortunata e beffata Doccia fredda nel finale

Nella partita tra Virtus Entella e Modena, la squadra ospite ha subito una sconfitta per 2-1. La Virtus Entella ha mostrato un atteggiamento timido e si è trovata spesso in difficoltà, ma è riuscita a ottenere la vittoria nel finale grazie a un gol beffardo. Il Modena, reduce da tre vittorie consecutive, ha avuto un inizio positivo ma ha subito un gol nel recupero.

Come diceva Nanni Moretti in una celebre battuta del film ‘Bianca’, continuiamo a farci del male. Il Modena delle tre vittorie consecutive sembra lontano anni luce, eppure sono passati solo dieci giorni. Ci si aspettava una reazione dopo il ko interno di sabato scorso al Braglia con il Padova, ed invece si è vista una squadra che, sia pur leggermente meglio del match con i patavini, è caduta al cospetto di un Entella che si è limitata a raccogliere quello che il Modena gli ha colpevolmente concesso. Tre tiri nello specchio per i biancocelesti e due reti, e alla fine successo meritato per una squadra che ha trovato ossigeno per la salvezza. Il Modena è stato spesso scolastico, trovando la solita difficoltà nell’attaccare il blocco basso di un’Entella attenta e volonterosa e ben messa in campo da Chiappella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus Entella – Modena 2-1: squadra timida, sfortunata e beffata. Doccia fredda nel finale Virtus Entella - Modena 2-1 | Un lampo di Karic nel finale gela i gialli, ora a +6 dal nono postoIl Modena crolla per la seconda volta consecutiva, allo Stadio "Sannazzari" di Chiavari la Virtus Entella si impone per 2-1 nella ventottesima... Nuova doccia fredda nel finale. Il Bologna si prende tutto ai nerazzurri restano i "se" e i "ma"di Saverio Bargagna PISA Tutte le partite felici si somigliano; ogni partita infelice è invece disgraziata a modo suo. Una raccolta di contenuti su Virtus Entella Temi più discussi: Virtus Entella-Modena: 23 gialloblù convocati da Mister Sottil; Serie B: Virtus Entella-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Virtus Entella - Modena in Diretta Streaming; Domani Virtus Entella-Modena. Andrea Franzoni: Faremo una grande gara. Virtus Entella-Modena 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Virtus Entella-Modena ... sport.virgilio.it Pronostico Virtus Entella-Modena: c’è l’enigma del fortino sinteticoVirtus Entella-Modena è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Sottil sceglie il turnover nel reparto offensivo nella trasferta di stasera, 3 marzo, contro la Virtus Entella. Modena che tenta di riscattare la brutta prestazione contro il Padova, partita persa per 2-1 dai gialloblù - La partita in diretta - facebook.com facebook HALF TIME Monza Virtus Entella 0 - 0 #SerieBKT #LaBChannel x.com