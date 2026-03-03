VIDEO FOTO- Cosmopol la vertenza arriva in Prefettura

Questa mattina davanti alla Prefettura di Avellino si è svolto un presidio promosso da una delegazione di lavoratori della Cosmopol, un’azienda di vigilanza privata. I dipendenti hanno manifestato per segnalare condizioni di lavoro che considerano insostenibili. L'iniziativa si è conclusa con un confronto tra rappresentanti sindacali e autorità locali, mentre i lavoratori hanno esposto le loro richieste.

Presidio e confronto istituzionale questa mattina davanti alla Prefettura di Avellino, dove una delegazione di lavoratori della Cosmopol, Istituto di Vigilanza Privata, ha manifestato per denunciare condizioni di lavoro ritenute non più sostenibili. La mobilitazione, promossa da CGIL Avellino e Filcams CGIL, si è svolta in concomitanza con un incontro richiesto e ottenuto al Prefetto per aprire un tavolo di confronto sulle criticità che interessano il comparto della vigilanza privata, in particolare il servizio di trasporto valori. Al centro della protesta, l'organizzazione dei turni e la gestione delle ferie. «Ci sono lavoratori che hanno accumulato centinaia di ore di ferie non godute», denunciano i rappresentanti sindacali con il responsabile del settore Vigilanza Italo De Cunzo.